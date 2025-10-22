Україна готова до дипломатії з Росією, але не за умов виходу із своїх територій, – Зеленський
Президент Зеленський наголосив, що Україна готова до дипломатії.
- За його словами, Україна готова до дипломатії, але не за умов, що необхідно кудись відходити, даруючи агресору свої території.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії з Росією для завершення війни, але не за умови дарування агресору своєї землі.
під час пресконференції у середу під час візиту до Швеції.
Що сказав Зеленський про готовність до дипломатії?
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна готова до дипломатії, але не за умов, що необхідно кудись відходити, даруючи агресору свої території.
Але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою територію. Це не про кілометри, це про наших людей та ідентичність, це наша територіальна цілісність. Ми не бачимо готовність Росії,
– підкреслив Зеленський.
Амбіції Росії щодо територій: останні новини
Агентство Reuters писало, що Москва передала США приватне комюніке. Reuters стверджує, що це сталося минулими вихідними. Про це журналістам розповіли два американські чиновники та особа, знайома з ситуацією.
В комюніке повторено вимогу Росії взяти під контроль весь український Донбас, заявив один з американських чиновників, що фактично спростовує погляд Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені на їхніх попередніх місцях, йдеться в матеріалі.
Крім того, Москва знову наголосила на своїй вимозі не розміщувати війська НАТО на території України в рамках будь-якої потенційної мирної угоди.