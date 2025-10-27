ВСУ зачистили от оккупантов село на Днепропетровщине и показали видео

Защитники Украины зачистили от оккупантов село Егоровка на Александровском направлении. Воины поделились соответствующим видео.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом Вооруженных Сил Украины.

Как защитники зачистили от врага населенный пункт?

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских военных село Егоровка на Александровском направлении в Днепропетровской области. Бойцы установили там флаг Украины.

Силы обороны уничтожили врага: смотрите видео

Россиян окружали, забрасывали гранатами, работали по ним из гранатометов и "дочищали" уже вплотную,

– говорят военные.

Они подчеркнули, что в результате действий ВСУ были уничтожены десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему. Все попытки врага пробиться из окружения были отбиты.

Что известно о потерях врага?