ЗСУ зачистили від окупантів село на Дніпропетровщині та показали відео
- ЗСУ зачистили від окупантів село Єгорівка на Дніпропетровщині, встановивши там прапор України.
- Під час операції було знищено десятки російських військових, а всі спроби ворога прорватися з оточення були відбиті.
Захисники України зачистили від окупантів село Єгорівка на Олександрівському напрямку. Воїни поділилися відповідним відео.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СтратКом Збройних Сил України.
Як захисники зачистили від ворога населений пункт?
Воїни 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку в Дніпропетровській області. Бійці встановили там прапор України.
Сили оборони знищили ворога: дивіться відео
Росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул,
– кажуть військові.
Вони підкреслили, що внаслідок дій ЗСУ було знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього. Усі спроби ворога пробитися з оточення були відбиті.
Що відомо про втрати ворога?
До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу 26 жовтня втрати російської армії в особовому складі склали 800 загарбників.
Водночас з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 1 136 890 військових та тисячі техніки.
Крім того, На Донеччині росіяни спробували штурмувати позиції ЗСУ, але застрягли у болоті. Захисники України скористалися ситуацією та успішно відбили атаку.