ЗСУ зачистили від окупантів село на Дніпропетровщині та показали відео

Захисники України зачистили від окупантів село Єгорівка на Олександрівському напрямку. Воїни поділилися відповідним відео.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СтратКом Збройних Сил України.

Як захисники зачистили від ворога населений пункт?

Воїни 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку в Дніпропетровській області. Бійці встановили там прапор України.

Сили оборони знищили ворога: дивіться відео

Росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул,

– кажуть військові.

Вони підкреслили, що внаслідок дій ЗСУ було знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього. Усі спроби ворога пробитися з оточення були відбиті.

Що відомо про втрати ворога?