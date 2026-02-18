Путин готов воевать за Донбасс еще 2 года, – NYT
- Владимир Путин считает, что Россия может воевать за Донбасс еще два года, имея преимущество в войне.
- Западные аналитики отмечают, что Россия сталкивается с колоссальными потерями, ограниченными ресурсами и отсутствием быстрых прорывов на фронте.
Владимир Путин убежден, что Россия имеет преимущество в войне против Украины и может продолжать боевые действия еще как минимум два года. Его стратегическая цель – полный контроль над Донбассом, даже если это потребует длительного времени.
В то же время заявления российского руководства все чаще расходятся с реальным положением дел на фронте. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на западную разведку и военные источники.
Путин убежден, что время играет на Россию
По данным издания, Кремль считает, что затяжная война работает в пользу России. Путин якобы уверен, что даже если для полного захвата Донецкой области понадобится от 18 месяцев до двух лет, стратегическое преимущество останется за Москвой.
Российский диктатор убежден, что постоянные атаки ракетами и беспилотниками, в частности по энергетической инфраструктуре Украины, ослабляют государство и постепенно меняют баланс сил.
Однако западные аналитики отмечают: несмотря на затяжную войну, Россия сталкивается с большими потерями, ограниченными ресурсами и отсутствием быстрых прорывов на фронте.
Российское командование докладывает об "успехах", которые не подтверждаются
Издание обращает внимание, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов регулярно отчитывается Кремлю о якобы значительных успехах российской армии. Однако эти заявления часто не подтверждаются ни украинскими источниками, ни независимыми наблюдателями.
В частности, российская сторона заявляла о контроле над частью Константиновки и продвижении к Лиману, но украинские Силы обороны неоднократно опровергали эти утверждения.
Аналитики считают, что подобные "победные отчеты" могут формировать искаженную картину войны для Кремля и влиять на стратегические решения.
Какая стратегия у Кремля?
- По мнению экспертов, стратегия Кремля базируется на войне на истощение – расчета, что Украина и ее союзники устанут от длительного конфликта. В то же время западные разведки отмечают: несмотря на длительную войну, Россия не смогла достичь ключевых стратегических целей, а украинская оборона остается устойчивой.
- Эксперты также подчеркивают, что боевые действия все больше зависят от ресурсов, технологий, мобилизационного потенциала и международной поддержки Украины.
- Оценки NYT свидетельствуют, что Кремль не рассматривает быстрое завершение войны и готов к долгому противостоянию. В то же время реальная ситуация на фронте, потери и экономическое давление могут влиять на способность России поддерживать интенсивность боевых действий в долгосрочной перспективе.
- Аналитики отмечают: несмотря на заявления Москвы о "преимуществе", война остается затяжной и непредсказуемой, а ее результат в значительной степени будет зависеть от темпов истощения сторон и поддержки партнеров Украины.