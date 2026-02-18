Путин готов воевать за Донбасс еще 2 года, – NYT

Владимир Путин убежден, что Россия имеет преимущество в войне против Украины и может продолжать боевые действия еще как минимум два года. Его стратегическая цель – полный контроль над Донбассом, даже если это потребует длительного времени.

В то же время заявления российского руководства все чаще расходятся с реальным положением дел на фронте. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на западную разведку и военные источники.

Путин убежден, что время играет на Россию

По данным издания, Кремль считает, что затяжная война работает в пользу России. Путин якобы уверен, что даже если для полного захвата Донецкой области понадобится от 18 месяцев до двух лет, стратегическое преимущество останется за Москвой.

Российский диктатор убежден, что постоянные атаки ракетами и беспилотниками, в частности по энергетической инфраструктуре Украины, ослабляют государство и постепенно меняют баланс сил.

Однако западные аналитики отмечают: несмотря на затяжную войну, Россия сталкивается с большими потерями, ограниченными ресурсами и отсутствием быстрых прорывов на фронте.

Российское командование докладывает об "успехах", которые не подтверждаются

Издание обращает внимание, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов регулярно отчитывается Кремлю о якобы значительных успехах российской армии. Однако эти заявления часто не подтверждаются ни украинскими источниками, ни независимыми наблюдателями.

В частности, российская сторона заявляла о контроле над частью Константиновки и продвижении к Лиману, но украинские Силы обороны неоднократно опровергали эти утверждения.

Аналитики считают, что подобные "победные отчеты" могут формировать искаженную картину войны для Кремля и влиять на стратегические решения.

Какая стратегия у Кремля?