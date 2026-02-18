Путін готовий воювати за Донбас ще мінімум 2 роки, – NYT

Володимир Путін переконаний, що Росія має перевагу у війні проти України та може продовжувати бойові дії ще щонайменше два роки. Його стратегічна мета – повний контроль над Донбасом, навіть якщо це потребуватиме тривалого часу.

Водночас заяви російського керівництва дедалі частіше розходяться з реальним станом справ на фронті. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на західну розвідку та військові джерела.

Путін переконаний, що час грає на Росію

За даними видання, Кремль вважає, що затяжна війна працює на користь Росії. Путін нібито впевнений, що навіть якщо для повного захоплення Донецької області знадобиться від 18 місяців до двох років, стратегічна перевага залишиться за Москвою.

Російський диктатор переконаний, що постійні атаки ракетами та безпілотниками, зокрема по енергетичній інфраструктурі України, послаблюють державу та поступово змінюють баланс сил.

Однак західні аналітики зазначають: попри затяжну війну, Росія стикається з великими втратами, обмеженими ресурсами та відсутністю швидких проривів на фронті.

Російське командування доповідає про "успіхи", які не підтверджуються

Видання звертає увагу, що начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов регулярно звітує Кремлю про нібито значні успіхи російської армії. Проте ці заяви часто не підтверджуються ні українськими джерелами, ні незалежними спостерігачами.

Зокрема, російська сторона заявляла про контроль над частиною Костянтинівки та просування до Лимана, але українські Сили оборони неодноразово спростовували ці твердження.

Аналітики вважають, що подібні "переможні звіти" можуть формувати викривлену картину війни для Кремля та впливати на стратегічні рішення.

Яка стратегія у Кремля?