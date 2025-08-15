Северная Корея может передать России значительное количество военных и технических специалистов, в частности для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, часть таких подразделений уже действует на фронте, маскируясь под российские силы.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил 24 Каналу, что Северная Корея использует эту войну как полигон для подготовки своей армии к боевым действиям в современных условиях. Он также предположил, что Китай может передавать оружие России через территорию Северной Кореи.

Смотрите также Военные учения России и Беларуси: в ГПСУ рассказали о возможных угрозах для Украины

Сколько военных может отправить Северная Корея?

В Северной Корее, по словам Тимочко, происходят процессы, которые могут свидетельствовать о подготовке к активному участию в войне. Речь идет о мобилизации резервистов и возможном привлечении специалистов на оборонные предприятия в России. По оценкам, Пхеньян может передать России не только пехотинцев или спецназовцев, но и артиллеристов, танкистов и инженеров.

Цифры очень разные – мы слышали и о 6 тысячах, и, что Северная Корея якобы готова предоставить до 100 тысяч военных в несколько этапов,

– пояснил Тимочко.

Он отметил, что в Северной Корее специалистов технических профессий обычно длительное время удерживают в войсках, поэтому их считают военнообязанными. По его словам, это затрудняет разграничение между гражданскими работниками и военными и позволяет Кремлю легче интегрировать их в свои силы.

Северная Корея маскирует своих солдат в России

Северокорейских военных могут уже использовать в боевых действиях против Украины, но официально они числятся как российские. Для этого им выдают документы с пропиской в регионах России и переодевают в стандартную форму.

Их переодевают в российскую форму и выдают военные билеты с пропиской, например, в Бурятии,

– объяснил Тимочко.

Он отметил, что такие действия затрудняют выявление иностранного присутствия, но все же есть характерные признаки: отсутствие знания русского языка, использование корейского письма, а также показания пленных, которые признают свою принадлежность к армии КНДР.

Зачем Северной Корее эта война?

Пхеньян поддерживает Россию не только по идеологическим или политическим причинам, но и для получения собственной выгоды. Как отметил Иван Тимочко, участие в боевых действиях позволяет северокорейским военным получить реальный опыт и проверить свою технику в условиях современной войны.

Ким Чен Ын хочет подготовить армию к современной войне, для того, чтобы стать региональным лидером на своей части континента, но я не уверен, что он готов терять своих солдат в промышленных масштабах,

– подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что Северная Корея пытается навязать России свою технику, боеприпасы и нестандартные калибры, которые там не производятся. Это постепенно создает технологическую зависимость и может стать каналом для скрытой помощи со стороны Китая.