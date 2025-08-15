Північна Корея може передати Росії значну кількість військових і технічних фахівців, зокрема для участі у бойових діях проти України. За деякими даними, частина таких підрозділів уже діє на фронті, маскуючись під російські сили.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зауважив 24 Каналу, що Північна Корея використовує цю війну як полігон для підготовки своєї армії до бойових дій у сучасних умовах. Він також припустив, що Китай може передавати зброю Росії через територію Північної Кореї.

Скільки військових може відправити Північна Корея?

У Північній Кореї, за словами Тимочка, відбуваються процеси, які можуть свідчити про підготовку до активнішої участі у війні. Йдеться про мобілізацію резервістів і можливе залучення фахівців на оборонні підприємства в Росії. За оцінками, Пхеньян може передати Росії не лише піхотинців чи спецпризначенців, а й артилеристів, танкістів та інженерів.

Цифри дуже різні — ми чули і про 6 тисяч, і про те, що Північна Корея нібито готова надати до 100 тисяч військових у кілька етапів,

– пояснив Тимочко.

Він зазначив, що у Північній Кореї фахівців технічних професій зазвичай тривалий час утримують у військах, тому їх вважають військовозобов'язаними. За його словами, це ускладнює розмежування між цивільними працівниками та військовими й дозволяє Кремлю легше інтегрувати їх у свої сили.

Північна Корея маскує своїх солдатів у Росії

Північнокорейських військових можуть уже використовувати у бойових діях проти України, але офіційно вони числяться як російські. Для цього їм видають документи з пропискою в регіонах Росії та переодягають у стандартну форму.

Їх перевдягають у російську форму й видають військові квитки з пропискою, наприклад, у Бурятії,

– пояснив Тимочко.

Він зазначив, що такі дії ускладнюють виявлення іноземної присутності, але все ж є характерні ознаки: відсутність знання російської мови, використання корейського письма, а також свідчення полонених, які визнають свою належність до армії КНДР.

Навіщо Північній Кореї ця війна?

Пхеньян підтримує Росію не лише з ідеологічних чи політичних причин, а й для отримання власної вигоди. Як зауважив Іван Тимочко, участь у бойових діях дозволяє північнокорейським військовим здобути реальний досвід і перевірити свою техніку в умовах сучасної війни.

Кім Чен Ин хоче підготувати армію до сучасної війни, для того, щоб стати регіональним лідером на своїй частині континенту, але я не впевнений, що він готовий втрачати своїх солдатів у промислових масштабах,

– наголосив Тимочко.

Він додав, що Північна Корея намагається нав'язати Росії свою техніку, боєприпаси та нестандартні калібри, які там не виробляються. Це поступово створює технологічну залежність і може стати каналом для прихованої допомоги з боку Китаю.