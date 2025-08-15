Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зауважив 24 Каналу, що Північна Корея використовує цю війну як полігон для підготовки своєї армії до бойових дій у сучасних умовах. Він також припустив, що Китай може передавати зброю Росії через територію Північної Кореї.

Дивіться також Військові навчання Росії та Білорусі: у ДПСУ розповіли про можливі загрози для України

Скільки військових може відправити Північна Корея?

У Північній Кореї, за словами Тимочка, відбуваються процеси, які можуть свідчити про підготовку до активнішої участі у війні. Йдеться про мобілізацію резервістів і можливе залучення фахівців на оборонні підприємства в Росії. За оцінками, Пхеньян може передати Росії не лише піхотинців чи спецпризначенців, а й артилеристів, танкістів та інженерів.

Цифри дуже різні — ми чули і про 6 тисяч, і про те, що Північна Корея нібито готова надати до 100 тисяч військових у кілька етапів,

– пояснив Тимочко.

Він зазначив, що у Північній Кореї фахівців технічних професій зазвичай тривалий час утримують у військах, тому їх вважають військовозобов'язаними. За його словами, це ускладнює розмежування між цивільними працівниками та військовими й дозволяє Кремлю легше інтегрувати їх у свої сили.

Північна Корея маскує своїх солдатів у Росії

Північнокорейських військових можуть уже використовувати у бойових діях проти України, але офіційно вони числяться як російські. Для цього їм видають документи з пропискою в регіонах Росії та переодягають у стандартну форму.

Їх перевдягають у російську форму й видають військові квитки з пропискою, наприклад, у Бурятії,

– пояснив Тимочко.

Він зазначив, що такі дії ускладнюють виявлення іноземної присутності, але все ж є характерні ознаки: відсутність знання російської мови, використання корейського письма, а також свідчення полонених, які визнають свою належність до армії КНДР.

Навіщо Північній Кореї ця війна?

Пхеньян підтримує Росію не лише з ідеологічних чи політичних причин, а й для отримання власної вигоди. Як зауважив Іван Тимочко, участь у бойових діях дозволяє північнокорейським військовим здобути реальний досвід і перевірити свою техніку в умовах сучасної війни.

Кім Чен Ин хоче підготувати армію до сучасної війни, для того, щоб стати регіональним лідером на своїй частині континенту, але я не впевнений, що він готовий втрачати своїх солдатів у промислових масштабах,

– наголосив Тимочко.

Він додав, що Північна Корея намагається нав'язати Росії свою техніку, боєприпаси та нестандартні калібри, які там не виробляються. Це поступово створює технологічну залежність і може стати каналом для прихованої допомоги з боку Китаю.