Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил 24 Каналу, что Северная Корея использует эту войну как полигон для подготовки своей армии к боевым действиям в современных условиях. Он также предположил, что Китай может передавать оружие России через территорию Северной Кореи.

Смотрите также Военные учения России и Беларуси: в ГПСУ рассказали о возможных угрозах для Украины

Сколько военных может отправить Северная Корея?

В Северной Корее, по словам Тимочко, происходят процессы, которые могут свидетельствовать о подготовке к активному участию в войне. Речь идет о мобилизации резервистов и возможном привлечении специалистов на оборонные предприятия в России. По оценкам, Пхеньян может передать России не только пехотинцев или спецназовцев, но и артиллеристов, танкистов и инженеров.

Цифры очень разные – мы слышали и о 6 тысячах, и, что Северная Корея якобы готова предоставить до 100 тысяч военных в несколько этапов,

– пояснил Тимочко.

Он отметил, что в Северной Корее специалистов технических профессий обычно длительное время удерживают в войсках, поэтому их считают военнообязанными. По его словам, это затрудняет разграничение между гражданскими работниками и военными и позволяет Кремлю легче интегрировать их в свои силы.

Северная Корея маскирует своих солдат в России

Северокорейских военных могут уже использовать в боевых действиях против Украины, но официально они числятся как российские. Для этого им выдают документы с пропиской в регионах России и переодевают в стандартную форму.

Их переодевают в российскую форму и выдают военные билеты с пропиской, например, в Бурятии,

– объяснил Тимочко.

Он отметил, что такие действия затрудняют выявление иностранного присутствия, но все же есть характерные признаки: отсутствие знания русского языка, использование корейского письма, а также показания пленных, которые признают свою принадлежность к армии КНДР.

Зачем Северной Корее эта война?

Пхеньян поддерживает Россию не только по идеологическим или политическим причинам, но и для получения собственной выгоды. Как отметил Иван Тимочко, участие в боевых действиях позволяет северокорейским военным получить реальный опыт и проверить свою технику в условиях современной войны.

Ким Чен Ын хочет подготовить армию к современной войне, для того, чтобы стать региональным лидером на своей части континента, но я не уверен, что он готов терять своих солдат в промышленных масштабах,

– подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что Северная Корея пытается навязать России свою технику, боеприпасы и нестандартные калибры, которые там не производятся. Это постепенно создает технологическую зависимость и может стать каналом для скрытой помощи со стороны Китая.