Россияне оккупировали Воскресенку в Донецкой области и имеют продвижение на Харьковщине, – DeepState
- Российские войска оккупировали Воскресенку в Донецкой области и продвинулись вблизи Малиевки на Днепропетровщине и Каменки в Харьковской области.
- Населенный пункт Дачное находится в серой зоне по данным DeepState.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Захватчики пытаются оккупировать украинские населенные пункты.
К сожалению, российские военные имеют успехи в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где удалось продвинуться россиянам?
Утром 2 сентября в DeepState обновили карту. Согласно ей, россияне оккупировали Воскресенку в Донецкой области. Кроме этого, вражеские войска продвинулись вблизи Малиевки на Днепропетровщине и Каменки в Харьковской области.
Российские захватчики оккупировали Воскресенку в Донецкой области: ситуация на карте
Также уточнена ситуация вблизи Дачного, сейчас населенный пункт находится в серой зоне.
DeepState уточнили ситуацию вблизи Дачного: смотрите на карте
Война России с Украиной: коротко о ситуации на фронте
- 31 августа аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись в Заречном в Донецкой области и вблизи Малиевки в Днепропетровской области.
- Уже 1 сентября российская армия оккупировала Камышеваху в Донецкой области. В тот же день враг снова имел продвижение вблизи Малиевки и Новоукраинки.
- Несмотря на это, в августе 2025 года темпы российской оккупации упали на 18%. Захватчикам удалось захватить 464 квадратных километров. Аналитики отмечают, что прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю.