Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Захватчики пытаются оккупировать украинские населенные пункты.

К сожалению, российские военные имеют успехи в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где удалось продвинуться россиянам?

Утром 2 сентября в DeepState обновили карту. Согласно ей, россияне оккупировали Воскресенку в Донецкой области. Кроме этого, вражеские войска продвинулись вблизи Малиевки на Днепропетровщине и Каменки в Харьковской области.

Российские захватчики оккупировали Воскресенку в Донецкой области: ситуация на карте

Также уточнена ситуация вблизи Дачного, сейчас населенный пункт находится в серой зоне.

DeepState уточнили ситуацию вблизи Дачного: смотрите на карте

Война России с Украиной: коротко о ситуации на фронте