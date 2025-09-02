Росіяни окупували Воскресенку у Донецькій області та мають просування на Харківщині, – DeepState
- Російські війська окупували Воскресенку в Донецькій області та просунулися поблизу Маліївки на Дніпропетровщині й Кам'янки у Харківській області.
- Населений пункт Дачне перебуває у сірій зоні за даними DeepState.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Загарбники намагаються окупувати українські населені пункти.
На жаль, російські військові мають успіхи у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Сили оборони ліквідували загрозу прориву росіян біля Мирнограда, – DeepState
Де вдалося просунутися росіянам?
Зранку 2 вересня у DeepState оновили мапу. Згідно з нею, росіяни окупували Воскресенку у Донецькій області. Окрім цього, ворожі війська просунулися поблизу Маліївки на Дніпропетровщині та Кам'янки у Харківській області.
Російські загарбники окупували Воскресенку на Донеччині: ситуація на карті
Також уточнено ситуацію поблизу Дачного, наразі населений пункт перебуває у сірій зоні.
DeepState уточнили ситуацію поблизу Дачного: дивіться на карті
Війна Росії з Україною: коротко про ситуацію на фронті
- 31 серпня аналітики DeepState повідомили, що окупанти просунулися у Зарічному на Донеччині та поблизу Маліївки у Дніпропетровській області.
- Вже 1 вересня російська армія окупувала Комишуваху на Донеччині. Того ж дня ворог знову мав просування поблизу Маліївки та Новоукраїнки.
- Попри це, у серпні 2025 року темпи російської окупації впали на 18%. Загарбникам вдалося захопити 464 квадратних кілометрів. Аналітики зауважують, що приріст окупованих територій за 2 роки й 11 місяців практично рівний нулю.