Воздушные силы впервые сообщили о пусках врагом КАБ с Харьковщины на Полтавщину

В понедельник, 20 октября, российские оккупационные войска запустили по Украине управляемые авиабомбы. На этот раз вражеский КАБ впервые долетел до Полтавской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о применении КАБ на Полтавщине?

Воздушные силы ВСУ написали о пусках КАБ с Харьковщины на Полтавщину в 11:46.

За несколько минут до этого они также предупреждали о пуске авиабомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину с севера.