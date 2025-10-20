Повітряні сили вперше повідомили про пуски ворогом КАБ з Харківщини на Полтавщину
- Російські окупаційні війська запустили по Україні керовані авіабомби, які вперше долетіли до Полтавської області.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБ з Харківщини на Полтавщину о 11:46.
У понеділок, 20 жовтня, російські окупаційні війська запустили по Україні керовані авіабомби. Цього разу ворожий КАБ вперше долетів до Полтавської області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про застосування КАБ на Полтавщині?
За кілька хвилин до цього вони також попереджали про пуск авіабомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину з півночі.
Довідка. Керовані авіаційні бомби (КАБи) – це боєприпаси, що мають аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучання в ціль. Вони вважаються високоточною зброєю завдяки використанню модуля управління та корекції (УМПК) – фактично це накладні крильця для бомби, що збільшують дальність, а GPS-навігація відповідає за точність.
Варто також зазначити, що дальність скидання авіабомб залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти. Чим вище й на більшій швидкості здійснює скидання літак, тим далі такі бомби летять.
Росіяни дедалі активніше застосовують КАБи
У четвер, 16 жовтня, під час атаки по Миколаєву росіяни запустили одразу дві керовані авіабомби. Тоді вперше за час війни КАБи долетіли до околиць міста.
Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що це була авіаційна бомба з дальністю польоту близько 150 кілометрів. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок атаки не було.
Ввечері в суботу, 18 жовтня, Росія вперше атакувала реактивним КАБом місто Лозова на Харківщині. Попередньо, КАБ був випущений з тимчасово окупованої території України. Внаслідок атаки постраждали 6 людей.