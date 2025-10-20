Укр Рус
20 жовтня, 11:59
Повітряні сили вперше повідомили про пуски ворогом КАБ з Харківщини на Полтавщину

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російські окупаційні війська запустили по Україні керовані авіабомби, які вперше долетіли до Полтавської області.
  • Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБ з Харківщини на Полтавщину о 11:46.

У понеділок, 20 жовтня, російські окупаційні війська запустили по Україні керовані авіабомби. Цього разу ворожий КАБ вперше долетів до Полтавської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про застосування КАБ на Полтавщині?

Повітряні сили ЗСУ написали про пуски КАБ з Харківщини на Полтавщину о 11:46.

За кілька хвилин до цього вони також попереджали про пуск авіабомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину з півночі.

Довідка. Керовані авіаційні бомби (КАБи) – це боєприпаси, що мають аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучання в ціль. Вони вважаються високоточною зброєю завдяки використанню модуля управління та корекції (УМПК) – фактично це накладні крильця для бомби, що збільшують дальність, а GPS-навігація відповідає за точність.

Варто також зазначити, що дальність скидання авіабомб залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти. Чим вище й на більшій швидкості здійснює скидання літак, тим далі такі бомби летять.

Росіяни дедалі активніше застосовують КАБи

  • У четвер, 16 жовтня, під час атаки по Миколаєву росіяни запустили одразу дві керовані авіабомби. Тоді вперше за час війни КАБи долетіли до околиць міста.
     

  • Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що це була авіаційна бомба з дальністю польоту близько 150 кілометрів. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок атаки не було.
     

  • Ввечері в суботу, 18 жовтня, Росія вперше атакувала реактивним КАБом місто Лозова на Харківщині. Попередньо, КАБ був випущений з тимчасово окупованої території України. Внаслідок атаки постраждали 6 людей.