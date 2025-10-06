Укр Рус
В километре от станции: МАГАТЭ заявило о новой серии обстрелов возле ЗАЭС
6 октября, 19:37
В километре от станции: МАГАТЭ заявило о новой серии обстрелов возле ЗАЭС

Полина Буянова
Основные тезисы
  • МАГАТЭ заявило об обстрелах возле Запорожской АЭС, два снаряда попали в 1,25 километра от периметра станции.
  • Обстрелы повышают риски ядерной безопасности, поскольку станция уже две недели без внешнего электроснабжения.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что вблизи оккупированной Запорожской АЭС прогремела серия обстрелов. Это произошло в понедельник, 6 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

Что произошло на Запорожской АЭС? 

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в официальном заявлении сообщил, что в районе Запорожской АЭС зафиксировано несколько серий входных и выходных обстрелов. 

По данным агентства, два снаряда попали примерно в 1,25 километра от периметра станции. 

Обстрелы увеличивают риски ядерной безопасности на ЗАЭС, которая уже почти две недели не имеет внешнего электроснабжения, 
– говорится в публикации. 

Важно! 1 октября МАГАТЭ уже официально подтверждало опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции. Агентство сообщало, что текущих запасов топлива хватит на 10 дней.

Чем чревата ситуация на ЗАЭС? 

  • В результате российских обстрелов с 23 сентября Запорожская АЭС полностью отключена от внешнего электроснабжения. По словам Зеленского, она обесточена и работает только благодаря дизель-генераторам. Однако ни генераторы, ни сама станция не предназначены для продолжительной работы в таком режиме. 
     

  • Президент уже провел совещание с военными и Минэнерго. Он поручил Министерству энергетики Украины и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание мира к ситуации в ЗАЭС.
     

  • По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, все указывает, что россияне сосредоточили усилия на переподключении станции к российской энергосистеме. Он также прогнозирует, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.