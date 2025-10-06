Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что вблизи оккупированной Запорожской АЭС прогремела серия обстрелов. Это произошло в понедельник, 6 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

Что произошло на Запорожской АЭС?

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в официальном заявлении сообщил, что в районе Запорожской АЭС зафиксировано несколько серий входных и выходных обстрелов.

По данным агентства, два снаряда попали примерно в 1,25 километра от периметра станции.

Обстрелы увеличивают риски ядерной безопасности на ЗАЭС, которая уже почти две недели не имеет внешнего электроснабжения,

– говорится в публикации.

Важно! 1 октября МАГАТЭ уже официально подтверждало опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции. Агентство сообщало, что текущих запасов топлива хватит на 10 дней.

Чем чревата ситуация на ЗАЭС?