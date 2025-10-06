Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що поблизу окупованої Запорізької АЕС прогриміла серія обстрілів. Це сталося в понеділок, 6 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ.

Що сталося на Запорізькій АЕС?

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в офіційній заяві повідомив, що в районі Запорізької АЕС зафіксували кілька серій вхідних і вихідних обстрілів.

За даними агентства, два снаряди влучили приблизно за 1,25 кілометра від периметра станції.

Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання,

– йдеться в публікації.

Чим загрожує ситуація на ЗАЕС?