За кілометр від станції: МАГАТЕ заявило про нову серію обстрілів біля ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що поблизу окупованої Запорізької АЕС прогриміла серія обстрілів. Це сталося в понеділок, 6 жовтня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ.
Що сталося на Запорізькій АЕС?
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в офіційній заяві повідомив, що в районі Запорізької АЕС зафіксували кілька серій вхідних і вихідних обстрілів.
За даними агентства, два снаряди влучили приблизно за 1,25 кілометра від периметра станції.
Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання,
– йдеться в публікації.
Чим загрожує ситуація на ЗАЕС?
Внаслідок російських обстрілів з 23 вересня Запорізьку АЕС повністю відключено від зовнішнього електропостачання. За словами Зеленського, вона знеструмлена та працює лише завдяки дизель-генераторам. Однак ні генератори, ні сама станція не призначені для тривалої роботи в такому режимі.
Президент вже провів нараду з військовими та з Міненерго. Він доручив Міністерству енергетики України та Міністерству закордонних справ максимально привернути увагу світу до ситуації на ЗАЕС.
За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, наразі все вказує, що росіяни зосередили зусилля на перепідключенні станції до російської енергосистеми. Він також прогнозує, що надалі ситуація тільки погіршуватиметься.