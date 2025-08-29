Укр Рус
29 августа, 15:53
Как вернуться к службе после СЗЧ: пошаговая инструкция через Армия+

София Рожик
Основные тезисы
  • Бойцы, которые покинули воинскую часть, могут вернуться к службе до 30 августа через Армия+.

Бойцы, которые самостоятельно покинули воинскую часть, могут вернуться в строй. Появилась пошаговая инструкция, как это сделать через Армия+.

Отмечается, что вернуться к службе можно до 30 августа, если мобилизованный впервые ушел в СЗЧ до 10 мая 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как вернуться в строй после СЗЧ через Армия+?

В Минобороны объяснили, как вернуться с СЗЧ через Армия+:

  • с️сначала нужно подать рапорт на возвращение в приложении;
  • ️добавить рекомендательное письмо от части, которая готова принять бойца;
  • в течение 24 часов после согласования прибыть в ближайшее отделение Военной службы правопорядка, а оттуда – в батальон резерва;
  • в течение 72 часов командир батальона должен восстановить все выплаты и соцгарантии.

Затем через Армия+ нужно подать рапорт на смену места службы, при этом выбрать причину "Возвращаюсь на службу после СЗЧ", добавить рекомендательное письмо, военный документ с текущей должностью и справку, что СЗЧ осуществлено впервые, которую надо получить у представителя ВСП в батальоне.

Как вернуться после СЗЧ через Армия+: смотрите видео

В Резерв+ появится автоматическое переоформление отсрочек

  • Минобороны работает над тем, чтобы в приложении Резерв+ запустить автоматическое продление отсрочек от мобилизации.

  • Сделать это можно будет только с отсрочками, которые оформлялись онлайн, ведь их можно продолжить автоматически.
  • В то же время, кто не имеет возможности воспользоваться электронными сервисами, сможет и в дальнейшем посещать территориальные центры лично. Правда, вскоре будут пытаться минимизировать количество посетителей ТЦК без предварительной онлайн-записи.