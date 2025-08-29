Бійці, які самостійно покинули військову частину, можуть повернутися у стрій. З'явилася покрокова інструкція, як це зробити через Армія+.

Зазначається, що повернутися до служби можна до 30 серпня, якщо мобілізований вперше пішов у СЗЧ до 10 травня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Як повернутися у стрій після СЗЧ через Армія+?

У Міноборони пояснили, як повернутися із СЗЧ через Армія+:

с️початку потрібно подати рапорт на повернення у застосунку;

️додати рекомендаційний лист від частини, яка готова прийняти бійця;

️протягом 24 годин після погодження прибути до найближчого відділення Військової служби правопорядку, а звідти – у батальйон резерву;

️протягом 72 годин командир батальйону має відновити всі виплати та соцгарантії.

Потім через Армія+ потрібно подати рапорт на зміну місця служби, при цьому обрати причину "Повертаюсь на службу після СЗЧ", додати рекомендаційний лист, військовий документ з поточною посадою та довідку, що СЗЧ здійснено вперше, яку треба отримати у представника ВСП у батальйоні.

Як повернутися після СЗЧ через Армія+: дивіться відео

