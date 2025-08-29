Укр Рус
24 Канал Новини України Як повернутися до служби після СЗЧ: покрокова інструкція через Армія+
29 серпня, 15:53
2

Як повернутися до служби після СЗЧ: покрокова інструкція через Армія+

Софія Рожик
Основні тези
  • Бійці, які покинули військову частину, можуть повернутися до служби до 30 серпня через Армія+.

Бійці, які самостійно покинули військову частину, можуть повернутися у стрій. З'явилася покрокова інструкція, як це зробити через Армія+.

Зазначається, що повернутися до служби можна до 30 серпня, якщо мобілізований вперше пішов у СЗЧ до 10 травня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Дивіться також Коли вже забрали в ТЦК: чи можна обрати собі посаду, якщо вже мобілізували 

Як повернутися у стрій після СЗЧ через Армія+?

У Міноборони пояснили, як повернутися із СЗЧ через Армія+:

  • с️початку потрібно подати рапорт на повернення у застосунку;
  • ️додати рекомендаційний лист від частини, яка готова прийняти бійця;
  • ️протягом 24 годин після погодження прибути до найближчого відділення Військової служби правопорядку, а звідти – у батальйон резерву;
  • ️протягом 72 годин командир батальйону має відновити всі виплати та соцгарантії.

Потім через Армія+ потрібно подати рапорт на зміну місця служби, при цьому обрати причину "Повертаюсь на службу після СЗЧ", додати рекомендаційний лист, військовий документ з поточною посадою та довідку, що СЗЧ здійснено вперше, яку треба отримати у представника ВСП у батальйоні.

Як повернутися після СЗЧ через Армія+: дивіться відео

У Резерв+ з'явиться автоматичне переоформлення відстрочок

  • Міноборони працює над тим, щоб у застосунку Резерв+ запустити автоматичне продовження відстрочок від мобілізації.

  • Зробити це можна буде лише з відстрочками, які оформлювалися онлайн, адже їх можна продовжити автоматично.  
  • Водночас, хто не має можливості скористатися електронними сервісами, зможе й надалі відвідувати територіальні центри особисто. Щоправда, невдовзі намагатимуться мінімізувати кількість відвідувачів ТЦК без попереднього онлайн-запису.