Зазначається, що повернутися до служби можна до 30 серпня, якщо мобілізований вперше пішов у СЗЧ до 10 травня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.
Як повернутися у стрій після СЗЧ через Армія+?
У Міноборони пояснили, як повернутися із СЗЧ через Армія+:
- с️початку потрібно подати рапорт на повернення у застосунку;
- ️додати рекомендаційний лист від частини, яка готова прийняти бійця;
- ️протягом 24 годин після погодження прибути до найближчого відділення Військової служби правопорядку, а звідти – у батальйон резерву;
- ️протягом 72 годин командир батальйону має відновити всі виплати та соцгарантії.
Потім через Армія+ потрібно подати рапорт на зміну місця служби, при цьому обрати причину "Повертаюсь на службу після СЗЧ", додати рекомендаційний лист, військовий документ з поточною посадою та довідку, що СЗЧ здійснено вперше, яку треба отримати у представника ВСП у батальйоні.
