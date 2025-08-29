Отмечается, что вернуться к службе можно до 30 августа, если мобилизованный впервые ушел в СЗЧ до 10 мая 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Смотрите также Когда уже забрали в ТЦК: можно ли выбрать себе должность, если уже мобилизовали

Как вернуться в строй после СЗЧ через Армия+?

В Минобороны объяснили, как вернуться с СЗЧ через Армия+:

с️сначала нужно подать рапорт на возвращение в приложении;

️добавить рекомендательное письмо от части, которая готова принять бойца;

в течение 24 часов после согласования прибыть в ближайшее отделение Военной службы правопорядка, а оттуда – в батальон резерва;

в течение 72 часов командир батальона должен восстановить все выплаты и соцгарантии.

Затем через Армия+ нужно подать рапорт на смену места службы, при этом выбрать причину "Возвращаюсь на службу после СЗЧ", добавить рекомендательное письмо, военный документ с текущей должностью и справку, что СЗЧ осуществлено впервые, которую надо получить у представителя ВСП в батальоне.

Как вернуться после СЗЧ через Армия+: смотрите видео

В Резерв+ появится автоматическое переоформление отсрочек