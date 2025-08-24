Вопрос оккупированных территорий остается одним из самых дискуссионных на переговорном треке. Россия не готова добровольно вернуть их Украине, впрочем, есть сценарий, при котором это и не потребуется.

Свое мнение о возвращении территорий в эксклюзивном интервью для 24 Канала высказал разведчик спецподразделения "Тимура", ГУР МО Украины с позывным "Пика". По его словам, есть реалистичное развитие событий, при котором Украина сможет быстро вернуть границы 1991 года.

Как Украина сможет вернуть оккупированные территории?

Победу Украины мало кто видит без возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым. Такое же мнение разделяет и разведчик из спецподразделения "Тимура". Однако сам боец признался, сценарий, где Россия возвращает Украине земли, – малореалистичный. И все же только с возвращением оккупированных территорий он видит победу Украины.

"Есть второй вариант, он более реалистичный – это распад России изнутри. После того состоится возвращение земель. Пусть они (россияне – 24 Канал) договорятся с нашей властью, чтобы восстановить территорию Украины. Я думаю, это обязательно. Они должны восстановить все, отстроить все города и села", – добавил военный.

Чем дальше продолжается борьба, тем понятнее становится, что война против Украины может стать самой большой ошибкой для Владимира Путина. В погоне за Украиной, российский диктатор может потерять собственное государство.

Возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что здесь все началось – для России это будет распад. Я искренне в это верю. У меня ни одного дня с начала полномасштабного не было, чтобы я в это не верил. Знаю это и все. Как бы тяжело не было, какие бы не были тяжелые периоды на линии фронта, я все равно видел, что все будет Украина. И отсюда пошел распад России,

– подчеркнул разведчик.

К слову, по мнению экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, процесс распада России уже начинается и этому очень способствуют украинские удары по территории страны-агрессора.

Какова позиция Зеленского по оккупированным территориям?