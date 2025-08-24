Боєць ГУР чесно назвав умову, за якої Україна зможе повернути усі окуповані території
- Розвідник ГУР вважає, що перемога України неможлива без повернення усіх окупованих територій.
- Хоч Кремль добровільно не віддасть Києву анексовані землі, проте є сценарій, за якого Україна все ж зможе повернутися до кордонів 1991 року.
Питання окупованих територій залишається одним із найдискусійніших на переговорному треку. Росія не готова добровільно повернути їх Україні, втім є сценарій, за якого це і не буде потрібно.
Свою думку щодо повернення територій в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу висловив розвідник спецпідрозділу "Тимура", ГУР МО України з позивним "Піка". За його словами, є реалістичний розвиток подій, за якого Україна зможе швидко повернути кордони 1991 року.
Як Україна зможе повернути окуповані території?
Перемогу України мало хто бачить без повернення усіх окупованих територій, включно з Кримом. Таку ж думку поділяє і розвідник зі спецпідрозділу "Тимура". Проте сам боєць зізнався, сценарій, де Росія повертає Україні землі, – малореалістичний. Та все ж лиш з поверненням окупованих територій він бачить перемогу України.
"Є другий варіант, він реалістичніший – це розпад Росії зсередини. Після того відбудеться повернення земель. Нехай вони (росіяни – 24 Канал) домовляться з нашою владою, щоб відновити територію України. Я думаю, це обов'язково. Вони повинні відновити все, відбудувати всі міста й села", – додав військовий.
Що далі триває боротьба, то зрозумілішим стає, що війна проти України може стати найбільшою помилкою для Володимира Путіна. У гонитві за Україною, російський диктатор може втратити власну державу.
Можливо, я помиляюсь, але я думаю, що тут все почалось – для Росії це буде розпад. Я щиро в це вірю. У мене жодного дня з початку повномасштабного не було, щоб я в це не вірив. Знаю це і все. Якби тяжко не було, які б не були важкі періоди на лінії фронту, я все одно бачив, що все буде Україна. І звідси пішов розпад Росії,
– наголосив розвідник.
До слова, на думку ексочільника МЗС України Володимира Огризка, процес розпаду Росії вже розпочинається і цьому дуже сприяють українські удари по території країни-агресорки.
Якою є позиція Зеленського щодо окупованих територій?
Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Білому домі, повідомив, що готовий обговорити чутливу тему розподілу територій на тристоронній зустрічі з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.
Такий намір президента згодом підтвердив і перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. За його словами, Зеленський обговорюватиме територіальні питання з Путіним, опираючись на поточну лінію бойового зіткнення. Водночас позиція президента України ґрунтуватиметься на законодавстві, а також громадській думці, які не допускають відмову від територій.
За даними видання The Wall Street Journal, Зеленський також допустив розгляд формату так званих "пропорційних обмінів територіями". Водночас президент не надав конкретних деталей щодо втілення подібного сценарію. Та все ж відомо, що Зеленський наполягає – остаточне рішення щодо територіальної цілісності має належати громадянам України.