Питання окупованих територій залишається одним із найдискусійніших на переговорному треку. Росія не готова добровільно повернути їх Україні, втім є сценарій, за якого це і не буде потрібно.

Свою думку щодо повернення територій в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу висловив розвідник спецпідрозділу "Тимура", ГУР МО України з позивним "Піка". За його словами, є реалістичний розвиток подій, за якого Україна зможе швидко повернути кордони 1991 року.

Дивіться також Трамп у Вашингтоні відмовився втручатися у питання українських територій

Як Україна зможе повернути окуповані території?

Перемогу України мало хто бачить без повернення усіх окупованих територій, включно з Кримом. Таку ж думку поділяє і розвідник зі спецпідрозділу "Тимура". Проте сам боєць зізнався, сценарій, де Росія повертає Україні землі, – малореалістичний. Та все ж лиш з поверненням окупованих територій він бачить перемогу України.

"Є другий варіант, він реалістичніший – це розпад Росії зсередини. Після того відбудеться повернення земель. Нехай вони (росіяни – 24 Канал) домовляться з нашою владою, щоб відновити територію України. Я думаю, це обов'язково. Вони повинні відновити все, відбудувати всі міста й села", – додав військовий.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з розвідником спецпідрозділу "Тимура" ви можете переглянути у нашому матеріалі.

Що далі триває боротьба, то зрозумілішим стає, що війна проти України може стати найбільшою помилкою для Володимира Путіна. У гонитві за Україною, російський диктатор може втратити власну державу.

Можливо, я помиляюсь, але я думаю, що тут все почалось – для Росії це буде розпад. Я щиро в це вірю. У мене жодного дня з початку повномасштабного не було, щоб я в це не вірив. Знаю це і все. Якби тяжко не було, які б не були важкі періоди на лінії фронту, я все одно бачив, що все буде Україна. І звідси пішов розпад Росії,

– наголосив розвідник.

До слова, на думку ексочільника МЗС України Володимира Огризка, процес розпаду Росії вже розпочинається і цьому дуже сприяють українські удари по території країни-агресорки.

Якою є позиція Зеленського щодо окупованих територій?