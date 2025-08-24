Свое мнение о возвращении территорий в эксклюзивном интервью для 24 Канала высказал разведчик спецподразделения "Тимура", ГУР МО Украины с позывным "Пика". По его словам, есть реалистичное развитие событий, при котором Украина сможет быстро вернуть границы 1991 года.
Как Украина сможет вернуть оккупированные территории?
Победу Украины мало кто видит без возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым. Такое же мнение разделяет и разведчик из спецподразделения "Тимура". Однако сам боец признался, сценарий, где Россия возвращает Украине земли, – малореалистичный. И все же только с возвращением оккупированных территорий он видит победу Украины.
"Есть второй вариант, он более реалистичный – это распад России изнутри. После того состоится возвращение земель. Пусть они (россияне – 24 Канал) договорятся с нашей властью, чтобы восстановить территорию Украины. Я думаю, это обязательно. Они должны восстановить все, отстроить все города и села", – добавил военный.
Чем дальше продолжается борьба, тем понятнее становится, что война против Украины может стать самой большой ошибкой для Владимира Путина. В погоне за Украиной, российский диктатор может потерять собственное государство.
Возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что здесь все началось – для России это будет распад. Я искренне в это верю. У меня ни одного дня с начала полномасштабного не было, чтобы я в это не верил. Знаю это и все. Как бы тяжело не было, какие бы не были тяжелые периоды на линии фронта, я все равно видел, что все будет Украина. И отсюда пошел распад России,
– подчеркнул разведчик.
К слову, по мнению экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, процесс распада России уже начинается и этому очень способствуют украинские удары по территории страны-агрессора.
Какова позиция Зеленского по оккупированным территориям?
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Белом доме, сообщил, что готов обсудить чувствительную тему распределения территорий на трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Такое намерение президента впоследствии подтвердил и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. По его словам, Зеленский будет обсуждать территориальные вопросы с Путиным, опираясь на текущую линию боевого соприкосновения. В то же время позиция президента Украины будет основываться на законодательстве, а также общественном мнении, которые не допускают отказ от территорий.
По данным издания The Wall Street Journal, Зеленский также допустил рассмотрение формата так называемых "пропорциональных обменов территориями". В то же время президент не предоставил конкретных деталей по воплощению подобного сценария. И все же известно, что Зеленский настаивает – окончательное решение о территориальной целостности должно принадлежать гражданам Украины.