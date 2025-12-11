Есть ли изменения в возвращении военных после СОЧ: объяснение Генштаба
- Генштаб ВСУ ввел упрощенный механизм для перевода военных между частями и передачи рекомендательных писем.
- Изменения в условиях возвращения после СОЧ не касаются общих правил.
Недавно несколько воинских частей распространили информацию о том, что военные, совершившие СОЧ не смогут возвращаться в выбранные бригады, а должны будут служить в штурмовых или десантных войсках. В Генштабе ВСУ рассказали подробнее о нововведениях, которые на самом деле не меняют условия возвращения к службе после СВЧ.
Изменятся ли правила возвращения из СОЧ?
В украинской армии продолжается упрощение механизмов, чтобы военным было легче переводиться между частями и максимально избавиться от бюрократии.
Генштаб ввел упрощенный механизм для передачи рекомендательного письма от воинской части, где желает служить военнослужащий в той части, где он работает сейчас. Планируется, что командиры обязательно будут рассматривать рекомендательное письмо и делать это очень быстро.
Благодаря этому военный не будет иметь необходимости обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена (отделение, взвода, роты, батальона), что уменьшает субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений,
– объяснили в Генштабе.
Есть также изменения, касающиеся возвращения военного после самовольного оставления части. Промежуточные звенья в обработке документов, такие как армейский корпус, оперативное командование и т.д., не будут участвовать в процессе. Так документы военного после СОЧ будут передаваться напрямую от воинской части в Генеральный штаб. Процесс перевода будет происходить быстрее и прозрачнее. Ожидается, что теперь не будет и манипуляций отдельных должностных лиц по препятствованию перевода военного из одной части в другую.
В то же время говорится о том, что введенные изменения не касаются общих условий возвращения к службе после СОЧ. Однако совершение СОЧ с надеждой перевестись в выбранную воинскую часть все еще не является целесообразным. Военное командование говорит, что электронные письма не должны подстрекать военных идти из части на активном участке фронта в ту, которая предлагает более комфортные условия службы.
"Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СОЧ", – говорится в сообщении.
Напомним, после СОЧ военнослужащие могут восстановиться, попав в батальоны резерва. Оттуда их направляют во все боевые бригады, нуждающиеся в пополнении личным составом. После СОЧ можно попасть и в ДШВ и штурмовые части.
Что предшествовало?
Военные из разных бригад сообщили, что их якобы предупредили, что после возвращения из самовольного оставления части службу можно будет проходить только в Десантно-штурмовых войсках или штурмовых полках.
Речь шла о том, что Генштаб запретил учет рекомендательных писем, а военнослужащих, которые возвращаются из СОЧ, направляют в приоритетные части без возможности выбора.
В СОЧ с 2022 года ушли 231,5 тысячи военных, о чем свидетельствуют открытые уголовные дела. 50 тысяч из них были начаты за совершение дезертирства.