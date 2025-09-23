Можем на 30% больше, – в "Технологических силах" назвали 3 проблемы ВПК Украины
- ВПК Украины может увеличить производство вооружения на 30–40% при условии наличия соответствующих контрактов.
- Основными проблемами являются недозагрузка предприятий, экспортные ограничения и отсутствие долгосрочных контрактов.
Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет значительный резерв для роста. По оценкам производителей, объемы выпуска оружия могут быть как минимум на треть больше.
Исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко в эфире 24 Канала объяснила, что развитию отрасли мешают три ключевые проблемы. Среди них – недозагрузка предприятий, закрытость международных рынков и отсутствие долгосрочных контрактов.
Сколько оружия может производить Украина?
Украинские предприятия способны производить на 30 – 40% больше вооружения, чем сейчас попадает под государственные заказы. Часть производственных линий фактически простаивает из-за недостатка контрактов.
Около трети производственных мощностей не под государственными контрактами. Мы можем производить на 30 – 40% больше вооружения, если его будут покупать,
– объяснила Екатерина Михалко.
Увеличение производства является элементом безопасности, ведь тогда война для России становится дороже и менее выгодной.
Экспортная блокада украинского вооружения
Даже при наличии свободных производственных мощностей украинские компании не всегда могут реализовать излишки продукции за рубежом. Экспорт оружия остается ограниченным и доступным только для части предприятий.
Сейчас мы надеемся, что эта проблема решена и контролируемый экспорт будет открыт. Но важно, чтобы он был доступен всем производителям с избыточными мощностями,
– пояснила Екатерина Михалко.
Она отметила, что выход на международные рынки позволит загрузить заводы и привлечь дополнительные инвестиции в производство.
Долгосрочные контракты для ВПК
Предприятия сталкиваются с неритмичностью заказов, что затрудняет планирование и развитие производства. Без стабильных сделок заводы не могут быстро реагировать на изменения технологий и потребности фронта.
Часто бывает так, что вооружение становится устаревшим еще до того, как доходит до военных. Поэтому важно, чтобы условия контрактов позволяли менять технические характеристики во время их выполнения,
– отметила Екатерина Михалко.
Именно долгосрочные соглашения с гибкими условиями дадут оборонной индустрии возможность развиваться и обеспечивать армию современными образцами вооружения.
Какие перспективы имеет украинское оружие?
- Украина уже демонстрирует прорывные разработки: среди них крылатая ракета "Фламинго" с боевой частью 1 тонна и дальностью более 3 тысяч километров. Полковник запаса Роман Свитан отметил, что государство имеет все ресурсы, чтобы создавать такое вооружение в сжатые сроки.
- В то же время у производителей остаются значительные излишки дронов и систем РЭБ, которые не были законтрактованы государством. Исполнительный директор "Технологических Сил Украины" Екатерина Михалко подчеркнула, что их экспорт мог бы стать дополнительным источником валютных поступлений и усилить геополитические позиции Киева.
- По словам президента Владимира Зеленского, сейчас почти 60% вооружения Сил обороны изготавливается в Украине. Генерал Николай Маломуж отметил, что этот показатель мог бы достичь 80%, если бы инвестиции в производство оружия начались с первых дней войны, а главной задачей сейчас является масштабирование.