Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет значительный резерв для роста. По оценкам производителей, объемы выпуска оружия могут быть как минимум на треть больше.

Исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко в эфире 24 Канала объяснила, что развитию отрасли мешают три ключевые проблемы. Среди них – недозагрузка предприятий, закрытость международных рынков и отсутствие долгосрочных контрактов.

Смотрите также Сколько еще готов воевать Путин: интервью с полковником Британии о проблемах в армии России

Сколько оружия может производить Украина?

Украинские предприятия способны производить на 30 – 40% больше вооружения, чем сейчас попадает под государственные заказы. Часть производственных линий фактически простаивает из-за недостатка контрактов.

Около трети производственных мощностей не под государственными контрактами. Мы можем производить на 30 – 40% больше вооружения, если его будут покупать,

– объяснила Екатерина Михалко.

Увеличение производства является элементом безопасности, ведь тогда война для России становится дороже и менее выгодной.

Экспортная блокада украинского вооружения

Даже при наличии свободных производственных мощностей украинские компании не всегда могут реализовать излишки продукции за рубежом. Экспорт оружия остается ограниченным и доступным только для части предприятий.

Сейчас мы надеемся, что эта проблема решена и контролируемый экспорт будет открыт. Но важно, чтобы он был доступен всем производителям с избыточными мощностями,

– пояснила Екатерина Михалко.

Она отметила, что выход на международные рынки позволит загрузить заводы и привлечь дополнительные инвестиции в производство.

Долгосрочные контракты для ВПК

Предприятия сталкиваются с неритмичностью заказов, что затрудняет планирование и развитие производства. Без стабильных сделок заводы не могут быстро реагировать на изменения технологий и потребности фронта.

Часто бывает так, что вооружение становится устаревшим еще до того, как доходит до военных. Поэтому важно, чтобы условия контрактов позволяли менять технические характеристики во время их выполнения,

– отметила Екатерина Михалко.

Именно долгосрочные соглашения с гибкими условиями дадут оборонной индустрии возможность развиваться и обеспечивать армию современными образцами вооружения.

Какие перспективы имеет украинское оружие?