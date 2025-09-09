Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его мнению, если бы Украина начала интенсивно инвестировать в производство оружия еще с первых дней войны, то сейчас этот показатель составлял бы 80%.
Какие возможности уже имеет Украина?
По словам Маломужа, в течение последних месяцев звучало много интересной информации о производстве украинского оружия. Уже даже показали кадры ракеты "Фламинго", которая способна лететь на расстояние до 3 тысяч километров. Важно, чтобы все удалось масштабировать.
Говорили не только о ракетах на 300-500 километров, но и о ракетах на 3000 километров. Уже год идет полнокровное восстановление нашей обороны. Есть разработки и на большие расстояния. А это уже стратегический ресурс для уничтожения врага и его ВПК, аэродромов, заводов. Важно масштабироваться,
– отметил Маломуж.
Кроме того, Украине не нужно будет спрашивать разрешение на использование оружия, как это было в случае с западными ракетами.
Производство украинского оружия: кратко
- В августе издание Politico обнародовало кадры боевых испытаний ракеты "Фламинго". Была даже информация, что уже удалось запустить эти ракеты в серийное производство.
- Также в Украине впервые продемонстрировали дальнобойную версию крылатой ракеты "Длинный Нептун". Она может поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
- Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что осенью украинский ВПК удивит новыми разработками.