Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его мнению, если бы Украина начала интенсивно инвестировать в производство оружия еще с первых дней войны, то сейчас этот показатель составлял бы 80%.

К теме Один из лучших в мире: как Европа помогла Украине улучшить свой ОПК

Какие возможности уже имеет Украина?

По словам Маломужа, в течение последних месяцев звучало много интересной информации о производстве украинского оружия. Уже даже показали кадры ракеты "Фламинго", которая способна лететь на расстояние до 3 тысяч километров. Важно, чтобы все удалось масштабировать.

Говорили не только о ракетах на 300-500 километров, но и о ракетах на 3000 километров. Уже год идет полнокровное восстановление нашей обороны. Есть разработки и на большие расстояния. А это уже стратегический ресурс для уничтожения врага и его ВПК, аэродромов, заводов. Важно масштабироваться,

– отметил Маломуж.

Кроме того, Украине не нужно будет спрашивать разрешение на использование оружия, как это было в случае с западными ракетами.

Производство украинского оружия: кратко