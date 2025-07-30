Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в эфире национального марафона.

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Что сказал Стефанчук о развитии украинского оборонного комплекса?

Руслан Стефанчук отметил, что пока не может раскрывать все карты, но считает, что где-то осенью украинский военно-оборонный комплекс удивит еще не только украинцев, но и весь мир своими новыми разработками, в которые сегодня вкладываются мировые экономики.

Я хочу напомнить – датская модель, чешская модель, которые финансируют или обеспечивают через свое финансирование Вооруженных Сил Украины,

– пояснил спикер Верховной Рады.

Он также отметил, что украинская сторона открыта к новым партнерствам. Также Киев ожидает новое мегасоглашение с Соединенными Штатами Америки.

"Это когда украинские дроны будут продаваться в Соединенные Штаты, а Украина будет покупать новейшее вооружение от Соединенных Штатов", – отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что это – абсолютно новая страница, когда Украина уже начинает становиться поставщиком безопасности для всего мира. Потому что наше государство имеет уникальный опыт, технологии и продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам.

К слову, ранее журналисты Financial Times писали, что Украина получит 33 тысячи "ударных комплектов" от компании Auterion с искусственным интеллектом для дронов до конца 2025 года в рамках контракта с Пентагоном. Эти "комплекты" включают миниатюрные компьютеры Skynode, которые превращают дроны в "оружие с ИИ".