Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука в етері національного маратону.

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Що сказав Стефанчук про розвиток українського оборонного комплексу?

Руслан Стефанчук наголосив, що наразі не може розкривати всі карти, але вважає, що десь восени український військово-оборонний комплекс здивує ще не тільки українців, але й увесь світ своїми новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки.

Я хочу нагадати – данська модель, чеська модель, які фінансують або забезпечують через своє фінансування Збройних Сил України,

– пояснив спікер Верховної Ради.

Він також зауважив, що українська сторона відкрита до нових партнерств. Також Київ очікує нову мегаугоду зі Сполученими Штатами Америки.

"Це коли українські дрони будуть продаватися в Сполучені Штати, а Україна буде купувати найновіше озброєння від Сполучених Штатів", – зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що це – абсолютно нова сторінка, коли Україна вже починає ставати постачальником безпеки для усього світу. Тому що наша держава має унікальний досвід, технології та продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам.

До слова, раніше журналісти Financial Times писали, що Україна отримає 33 тисячі "ударних комплектів" від компанії Auterion зі штучним інтелектом для дронів до кінця 2025 року в межах контракту з Пентагоном. Ці "комплекти" включають мініатюрні комп'ютери Skynode, які перетворюють дрони на "зброю з ШІ".