Американо-німецька компанія Auterion поставить Україні 33 тисячі "ударних комплектів" зі штучним інтелектом для дронів. Їх буде відправлено до кінця 2025 року в межах нового контракту з Пентагоном, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

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Що відомо про постачання Україні безпілотників з ШІ?

Генеральний директор компанії Лоренц Маєр зауважив, що Auterion вже постачала тисячі систем, які використовуються в українських дронах, однак нова поставка є "вдесятеро масштабнішою". Це стало можливим завдяки контракту майже на 50 мільйонів доларів, укладеному з Міністерством оборони США.

Зверніть увагу! "Ударні комплекти" від Auterion – це мініатюрні комп'ютери Skynode, які включають камеру, радіомодуль і працюють на фірмовому ПЗ. Вони перетворюють звичайні дрони на "зброю з ШІ", яку неможливо заглушити. Система здатна відстежувати рухому ціль з відстані до 1 кілометра.

Угода входить у рамки програми військової допомоги Україні. Водночас вона не є частиною "мегазамовлення" дронів, яке обговорювалося між Трампом і Зеленським.

Як наголосив Маєр, Auterion стала піонером у сфері спільного виробництва між США й Україною

Це визнання того, що досвід, отриманий в Україні, має значення. Це підтримка України, але також – технології, які хочуть отримати країни НАТО,

– сказав він.

Гендиректор додав, що компанія не має наміру конкурувати з українською дроновою індустрією: "В Україні фантастична дронова промисловість. Ми хочемо додати те, чого в них ще немає – рішення, що більше орієнтовані на програмне забезпечення і сучасні типи війни".