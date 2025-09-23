Український оборонно-промисловий комплекс має значний резерв для зростання. За оцінками виробників, обсяги випуску зброї можуть бути щонайменше на третину більшими.

Виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко в ефірі 24 Каналу пояснила, що розвитку галузі заважають три ключові проблеми. Серед них – недозавантаження підприємств, закритість міжнародних ринків та відсутність довгострокових контрактів.

Скільки зброї може виробляти Україна?

Українські підприємства здатні виготовляти на 30 – 40% більше озброєння, ніж зараз потрапляє під державні замовлення. Частина виробничих ліній фактично простоює через нестачу контрактів.

Близько третини виробничих потужностей не є під державними контрактами. Ми можемо виготовляти на 30 – 40% більше озброєння, якщо його будуть купувати,

– пояснила Катерина Михалко.

Збільшення виробництва є елементом безпеки, адже тоді війна для Росії стає дорожчою і менш вигідною.

Експортна блокада українського озброєння

Навіть за наявності вільних виробничих потужностей українські компанії не завжди можуть реалізувати надлишки продукції за кордоном. Експорт зброї залишається обмеженим і доступним лише для частини підприємств.

Зараз ми сподіваємось, що ця проблема є вирішеною та контрольований експорт буде відкрито. Але важливо, щоб він був доступний усім виробникам з надлишковими потужностями,

– пояснила Катерина Михалко.

Вона наголосила, що вихід на міжнародні ринки дозволить завантажити заводи та залучити додаткові інвестиції у виробництво.

Довгострокові контракти для ВПК

Підприємства стикаються з неритмічністю замовлень, що ускладнює планування та розвиток виробництва. Без стабільних угод заводи не можуть швидко реагувати на зміни технологій і потреби фронту.

Часто буває так, що озброєння стає застарілим ще до того, як доходить до військових. Тому важливо, щоб умови контрактів дозволяли змінювати технічні характеристики під час їх виконання,

– наголосила Катерина Михалко.

Саме довгострокові угоди з гнучкими умовами дадуть оборонній індустрії можливість розвиватися і забезпечувати армію сучасними зразками озброєння.

Які перспективи має українська зброя?