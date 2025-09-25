Враг атакует Чернигов БпЛА: под ударом критическая инфраструктура

Днем четверга, 25 сентября, российские военные продолжили атаковать украинские города. В частности, под ударом оказалась критическая инфраструктура Чернигова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского. Воздушную тревогу в Черниговском районе объявили около 10:00.

Что известно об атаке на Чернигов 25 сентября?

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников – их фиксировали в окрестностях Чернигова в 14:13.

Позже начальник ОВА сообщил об атаке на объекты критической инфраструктуры города в 14:31. "Находитесь в безопасных местах", – добавил Брижинский.

Рекомендуем жителям города Чернигова сделать запасы питьевой воды,

– написали в КП "Черниговводоканал".

