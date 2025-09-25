Враг атакует Чернигов БпЛА: под ударом критическая инфраструктура
Днем четверга, 25 сентября, российские военные продолжили атаковать украинские города. В частности, под ударом оказалась критическая инфраструктура Чернигова.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского. Воздушную тревогу в Черниговском районе объявили около 10:00.
Что известно об атаке на Чернигов 25 сентября?
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников – их фиксировали в окрестностях Чернигова в 14:13.
Позже начальник ОВА сообщил об атаке на объекты критической инфраструктуры города в 14:31. "Находитесь в безопасных местах", – добавил Брижинский.
Рекомендуем жителям города Чернигова сделать запасы питьевой воды,
– написали в КП "Черниговводоканал".
Россия атаковала Украину ночью 25 сентября: какие последствия?
- Дрон оккупантов попал по территории коммунального предприятия прифронтового поселка Приколотное Ольховатской общины в Харьковской области. Возник пожар и разрушения, погиб 59-летний мужчина.
- Под ударом также оказалась критическая инфраструктура в Винницкой области. Возник пожар, часть города была обесточена, некоторые поезда остановили.
- По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА в 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 1 локации. Всего защитники неба обезвредили 150 вражеских дронов.