Удень четверга, 25 вересня, російські військові продовжили атакувати українські міста. Зокрема, під ударом опинилася критична інфраструктура Чернігова.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Повітряну тривогу в Чернігівському районі оголосили близько 10:00.

Що відомо про атаку на Чернігів 25 вересня?

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників – їх фіксували на околицях Чернігова о 14:13.

Згодом начальник ОВА повідомив про атаку на об'єкти критичної інфраструктури міста о 14:31. "Перебувайте в безпечних місцях", – додав Брижинський.

Рекомендуємо мешканцям міста Чернігова зробити запаси питної води,

– написали в КП "Чернігівводоканал".

Окрім того, без електропостачання залишилося понад 29 тисяч споживачів міста та частково Чернігівського району, повідомили в АТ "Чернігівобленерго". Енергетики розпочали оперативне перезаживлення.

До слова, колишній офіцер Повітряних Сил і заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу попередив про загрозу масованих нальотів малопомітних безпілотників із контрольованих Росією територій. Вони можуть долати великі відстані, залишаючись непоміченими для стандартних систем радіолокації.

