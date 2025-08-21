Укр Рус
21 августа, 08:03
Враг бил ракетами по Мукачевщине: много раненых, есть разрушение, вспыхнул пожар

Маргарита Волошина

В ночь на 21 августа россияне нанесли ракетный удар по Закарпатью, били по Мукачевщине. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого. Также в области фиксируют падение ударного беспилотника.

Что известно об атаке и последствиях?

 