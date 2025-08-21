У ніч на 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по Закарпаттю, били по Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького. Також в області фіксують падіння ударного безпілотника.

Що відомо про атаку і наслідки?

За словами посадовця, цього разу ворог бив крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа на місці, наразі триває рятувальна операція.

Співробітники екстрених служб та правоохоронці зараз працюють на місці удару. На жаль, відомо про постраждалих, 12 людей отримали травми різної складності, усім, згідно з оприлюдненою інформацією, надається допомога.

За даними ОВА, на місці також розгорнули оперативний штаб. Зазначається, що в районі ліквідації наслідків ракетного удару по вищезгаданому об'єкту працюють представники обласної військової адміністрації та міської влади.

Цей злочинний удар ще раз доводить: ворог намагається бити навіть по тилових регіонах, по цивільним обʼєктам. Мета очевидна – залякати людей,

– ідеться у повідомленні.

Також Мирослав Білецький закликає місцевих зберігати спокій, а також не поширювати фото й відео з місця події, і довіряти лише офіційним повідомленням, оскільки, за його словами, це питання спільної безпеки.

Також, попередньо, відомо про падіння "Шахеда" у селі Липовець Хустського району. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач. Інформації про загиблих немає.