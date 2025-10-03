В ночь на 3 октября Полтавская область подверглась атаке ракетами и БПЛА. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

Смотрите также Россия снова запустила "Шахеды": где сейчас наибольшая угроза

Что известно об атаке на Полтавскую область 3 октября?

Во время массированной комбинированной атаки со стороны России на Полтавщине пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Враг применил по региону несколько ракет и запускал дроны.

В Полтавской общине обломками упали на частное домовладение, поврежден дом. К счастью, на всех локациях обошлось без пострадавших.

Где ночью была российская атака?