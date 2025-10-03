Укр Рус
Ворог масовано атакував Полтавщину: під ударом опинилася енергетична інфраструктура
3 жовтня, 08:27
Ворог масовано атакував Полтавщину: під ударом опинилася енергетична інфраструктура

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Полтавська область зазнала атаки ракетами та дронами, постраждала енергетична інфраструктура.
  • Уламки впали в Полтавській громаді, постраждалих немає.

В ніч проти 3 жовтня Полтавська область зазнала атаки ракетами та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Що відомо про атаку на Полтавську область 3 жовтня?

Під час масованої комбінованої атаки з боку Росії на Полтавщині постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Ворог застосував по регіону кілька ракет та запускав дрони.

У Полтавській громаді уламками впали на приватне домоволодіння, будинок зазнав ушкоджень. На щастя, на всіх локаціях обійшлося без постраждалих.

Де вночі була російська атака?

  • Усю ніч Полтава та область перебували під масованою ворожою атакою. Росіяни запустили перші повітряні цілі після 01:00, усього на область, за даними Повітряних Сил ЗСУ, летіли щонайменше 12 ракет та кілька дронів.

  • Безпілотники також атакували Одесу. Найбільша кількість рухалися на північні райони. Перші вибухи пролунали приблизно о 02:28.

  • Гучно вночі було й у Дніпрі – місто атакували ударні безпілотники.

  • Увечері 2 жовтня повітряна тривога через атаку російських ударних дронів лунала в Києві. На лівому березі міста працювала ППО.