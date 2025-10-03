В ніч проти 3 жовтня Полтавська область зазнала атаки ракетами та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Що відомо про атаку на Полтавську область 3 жовтня?

Під час масованої комбінованої атаки з боку Росії на Полтавщині постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Ворог застосував по регіону кілька ракет та запускав дрони.

У Полтавській громаді уламками впали на приватне домоволодіння, будинок зазнав ушкоджень. На щастя, на всіх локаціях обійшлося без постраждалих.

Де вночі була російська атака?