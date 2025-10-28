Враг угрожал баллистикой: сразу в нескольких областях была воздушная тревога
- 28 октября в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет со стороны России.
- Воздушные Силы ВСУ сообщили, что угроза применения баллистики закончилась в 17:03.
Вечером 28 октября появилась угроза применения баллистических ракет со стороны России. Украинцев предупреждали об опасности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Почему объявили воздушную тревогу в нескольких областях?
Воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в 16:46. Опасность появилась для Киева и области, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.
Мониторинговые каналы писали, что российская армия могла запустить из Брянска ракеты "Искандер" или С-300/С-400.
По состоянию на 16:57 о пусках ракет по конкретным направлениям не сообщается.
В 17:03 Воздушные Силы отметили, что угроза применения баллистики закончилась.
Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте
Россия атаковала Украину ночью 28 октября
Российские БпЛА атаковали Черниговскую и Днепропетровскую области. В общем враг запустил 38 ударных дронов, из которых 26 уничтожила ПВО.
12 дронов попали на четырех локациях.
В Чернигове оккупанты попали в техническое здание предприятия. В Новогороде-Северском дрон попал в админздание. В Корюковском районе есть попадание по объекту. Прошло без пострадавших.