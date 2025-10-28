Враг угрожал баллистикой: сразу в нескольких областях была воздушная тревога

Вечером 28 октября появилась угроза применения баллистических ракет со стороны России. Украинцев предупреждали об опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Почему объявили воздушную тревогу в нескольких областях?

Воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в 16:46. Опасность появилась для Киева и области, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.

Мониторинговые каналы писали, что российская армия могла запустить из Брянска ракеты "Искандер" или С-300/С-400.

По состоянию на 16:57 о пусках ракет по конкретным направлениям не сообщается.

В 17:03 Воздушные Силы отметили, что угроза применения баллистики закончилась.

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте

