28 жовтня, 16:49
2

Ворог погрожував балістикою: одразу в кількох областях була повітряна тривога

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 28 жовтня у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет з боку Росії.
  • Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що загроза застосування балістики закінчилася о 17:03.

Увечері 28 жовтня з'явилася загроза застосування балістичних ракет з боку Росії. Українців попереджали про небезпеку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Чому оголосили повітряну тривогу в кількох областях?

Повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили о 16:46. Небезпека з'явилася для Києва та області, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей.

Моніторингові канали писали, що російська армія могла запустити з Брянська ракети "Іскандер" або С-300/С-400.

Станом на 16:57 про пуски ракет за конкретними напрямками не повідомляється.

О 17:03 Повітряні Сили зазначили, що загроза застосування балістики закінчилася.

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

Росія атакувала Україну вночі 28 жовтня

  • Російські БпЛА атакували Чернігівщину та Дніпропетровщину. Загалом ворог запустив 38 ударних дронів, з яких 26 знищила ППО.

  • 12 дронів влучили на чотирьох локаціях.

  • У Чернігові окупанти влучили в технічну будівлю підприємства. У Новогороді-Сіверському дрон влучив у адмінбудівлю. У Корюківському районі є влучання по об'єкту. Минулося без постраждалих. 