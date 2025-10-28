Ворог погрожував балістикою: одразу в кількох областях була повітряна тривога
- 28 жовтня у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет з боку Росії.
- Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що загроза застосування балістики закінчилася о 17:03.
Увечері 28 жовтня з'явилася загроза застосування балістичних ракет з боку Росії. Українців попереджали про небезпеку.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Окупанти знову вночі атакували "Шахедами": які наслідки ворожого терору
Чому оголосили повітряну тривогу в кількох областях?
Повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили о 16:46. Небезпека з'явилася для Києва та області, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей.
Моніторингові канали писали, що російська армія могла запустити з Брянська ракети "Іскандер" або С-300/С-400.
Станом на 16:57 про пуски ракет за конкретними напрямками не повідомляється.
О 17:03 Повітряні Сили зазначили, що загроза застосування балістики закінчилася.
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Росія атакувала Україну вночі 28 жовтня
Російські БпЛА атакували Чернігівщину та Дніпропетровщину. Загалом ворог запустив 38 ударних дронів, з яких 26 знищила ППО.
12 дронів влучили на чотирьох локаціях.
У Чернігові окупанти влучили в технічну будівлю підприємства. У Новогороді-Сіверському дрон влучив у адмінбудівлю. У Корюківському районі є влучання по об'єкту. Минулося без постраждалих.