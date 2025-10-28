Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Чому оголосили повітряну тривогу в кількох областях?

Повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили о 16:46. Небезпека з'явилася для Києва та області, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей.

Моніторингові канали писали, що російська армія могла запустити з Брянська ракети "Іскандер" або С-300/С-400.

Станом на 16:57 про пуски ракет за конкретними напрямками не повідомляється.

О 17:03 Повітряні Сили зазначили, що загроза застосування балістики закінчилася.

