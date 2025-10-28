Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Оккупанты снова ночью атаковали "Шахедами": какие последствия вражеского террора

Почему объявили воздушную тревогу в нескольких областях?

Воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в 16:46. Опасность появилась для Киева и области, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.

Мониторинговые каналы писали, что российская армия могла запустить из Брянска ракеты "Искандер" или С-300/С-400.

По состоянию на 16:57 о пусках ракет по конкретным направлениям не сообщается.

В 17:03 Воздушные Силы отметили, что угроза применения баллистики закончилась.

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Россия атаковала Украину ночью 28 октября