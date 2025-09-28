Укр Рус
24 Канал Новости Украины Враг продолжил атаковать Киевскую область: в области работает ПВО
28 сентября, 13:50
3

Враг продолжил атаковать Киевскую область: в области работает ПВО

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • 28 сентября российская армия атаковала Киевскую область дронами, которые двигались на Броварской район.
  • Противовоздушная оборона уничтожала вражеские беспилотники, жители слышали взрывы.

Российская армия ночью 28 сентября атаковала Киевскую область, но на этом не остановилась. Днем в регионе снова раздавались взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Смотрите также В сети публиковали обломки ракет: почему украинцев призывают так не делать

Что известно об атаке дронов на Киевскую область?

Днем в воскресенье, 28 сентября, БпЛА с Черниговщины двигались курсом на Броварской район Киевской области. Об опасности Воздушные Силы ВСУ сообщили в 13:08. С тех пор мониторинговые каналы наблюдали за дронами над различными населенными пунктами области.

Киевская ОВА в 13:47 сообщила, что противовоздушная оборона пытается уничтожить вражеские беспилотники. Жители могли слышать взрывы от сбивания.

В 13:58 БпЛА летел в направлении Броваров.

Власти призвали всех оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги, ведь в небе до сих пор находятся российские дроны.

Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, – написали в ОВА.

Сейчас о возможных прилетах или последствиях падения БпЛА не сообщается. Защитники неба продолжают работу. Для столицы угрозы нет, хотя воздушная тревога в Киеве была объявлена.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Россия ночью атаковала Киев и область: что известно

  • После массированной ночной атаки последствия фиксировались в пяти районах Киевской области: Бучанском, Фастовском, Бориспольском, Обуховском и Белоцерковском. Серьезно пострадала Петропаловская Борщаговка. Ракеты и дроны повредили 6 многоквартирных домов. В них выбито более 1000 окон и дверных конструкций. За помощью обратились 30 жителей области.

  • В Соломенском районе Киева в результате падения обломков произошел пожар на АЗС. Его ликвидировали. По данным мэра Киева Виталия Кличко, зафиксированы последствия вражеского обстрела на почти 20 локациях в 6 районах города. Четыре человека погибли, а 14 – ранены.

  • Также пострадал столичный Институт кардиологии. Спасатели обнаружили там тела двух погибших. Спасти удалось пять человек.

  • Большое количество из запущенных Россией 643 дронов и ракет летели именно на Киев. ПВО обезвредила 611 воздушных целей.