Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Смотрите также В сети публиковали обломки ракет: почему украинцев призывают так не делать
Что известно об атаке дронов на Киевскую область?
Днем в воскресенье, 28 сентября, БпЛА с Черниговщины двигались курсом на Броварской район Киевской области. Об опасности Воздушные Силы ВСУ сообщили в 13:08. С тех пор мониторинговые каналы наблюдали за дронами над различными населенными пунктами области.
Киевская ОВА в 13:47 сообщила, что противовоздушная оборона пытается уничтожить вражеские беспилотники. Жители могли слышать взрывы от сбивания.
В 13:58 БпЛА летел в направлении Броваров.
Власти призвали всех оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги, ведь в небе до сих пор находятся российские дроны.
Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, – написали в ОВА.
Сейчас о возможных прилетах или последствиях падения БпЛА не сообщается. Защитники неба продолжают работу. Для столицы пока угрозы нет, хотя воздушная тревога в Киеве объявлена.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Россия ночью атаковала Киев и область: что известно
После массированной ночной атаки последствия фиксировались в пяти районах Киевской области: Бучанском, Фастовском, Бориспольском, Обуховском и Белоцерковском. Серьезно пострадала Петропаловская Борщаговка. Ракеты и дроны повредили 6 многоквартирных домов. В них выбито более 1000 окон и дверных конструкций. За помощью обратились 30 жителей области.
В Соломенском районе Киева в результате падения обломков произошел пожар на АЗС. Его ликвидировали. По данным мэра Киева Виталия Кличко, зафиксированы последствия вражеского обстрела на почти 20 локациях в 6 районах города. Четыре человека погибли, а 14 – ранены.
Также пострадал столичный Институт кардиологии. Спасатели обнаружили там тела двух погибших. Спасти удалось пять человек.
Большое количество из запущенных Россией 643 дронов и ракет летели именно на Киев. ПВО обезвредила 611 воздушных целей.