Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Смотрите также В сети публиковали обломки ракет: почему украинцев призывают так не делать

Что известно об атаке дронов на Киевскую область?

Днем в воскресенье, 28 сентября, БпЛА с Черниговщины двигались курсом на Броварской район Киевской области. Об опасности Воздушные Силы ВСУ сообщили в 13:08. С тех пор мониторинговые каналы наблюдали за дронами над различными населенными пунктами области.

Киевская ОВА в 13:47 сообщила, что противовоздушная оборона пытается уничтожить вражеские беспилотники. Жители могли слышать взрывы от сбивания.

В 13:58 БпЛА летел в направлении Броваров.

Власти призвали всех оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги, ведь в небе до сих пор находятся российские дроны.

Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, – написали в ОВА.

Сейчас о возможных прилетах или последствиях падения БпЛА не сообщается. Защитники неба продолжают работу. Для столицы пока угрозы нет, хотя воздушная тревога в Киеве объявлена.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Россия ночью атаковала Киев и область: что известно