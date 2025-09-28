Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також У мережі публікували уламки ракет: чому українців закликають так не робити

Що відомо про атаку дронів на Київську область?

Удень в неділю, 28 вересня, БпЛА із Чернігівщини рахулися курсом на Броварський район Київщини. Про небезпеку Повітряні Сили ЗСУ повідомили о 13:08. Із того часу моніторингові канали спостерігали за дронами над різними населеними пунктами області.

Київська ОВА о 13:47 повідомила, що протиповітряна оборона намагається знищити ворожі безпілотники. Жителі могли чути вибухи від збиття.

О 13:58 БпЛА летів у напрямку Броварів.

Влада закликала всіх залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги, адже в небі досі перебувають російські дрони.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– написали в ОВА.