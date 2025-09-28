Укр Рус
28 вересня, 13:50
3

Ворог продовжує атакувати Київщину: в області працює ППО

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 28 вересня російська армія атакувала Київську область дронами, які рухалися на Броварський район.
  • Протиповітряна оборона намагається знищити ворожі безпілотники, жителі чули вибухи.

Російська армія вночі 28 вересня атакувала Київську область, але на цьому не зупинилася. Вдень в регіоні знову лунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про атаку дронів на Київську область?

Удень в неділю, 28 вересня, БпЛА із Чернігівщини рухалися курсом на Броварський район Київщини. Про небезпеку Повітряні Сили ЗСУ повідомили о 13:08. Із того часу моніторингові канали спостерігали за дронами над різними населеними пунктами області.

Київська ОВА о 13:47 повідомила, що протиповітряна оборона намагається знищити ворожі безпілотники. Жителі могли чути вибухи від збиття.

О 13:58 БпЛА летів у напрямку Броварів.

Влада закликала всіх залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги, адже в небі досі перебувають російські дрони.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників, 
– написали в ОВА.

Наразі про можливі прильоти чи наслідки падіння БпЛА не повідомляється. Оборонці неба продовжують роботу. Для столиці наразі загрози немає, хоча повітряна тривога в Києві оголошена.

Росія вночі атакувала Київ та область: що відомо

  • Після масованої нічної атаки наслідки фіксувалися в п'яти районах Київщини: Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському. Серйозно постраждала Петропалівська Борщагівка. Ракети та дрони пошкодили 6 багатоквартирних будинків. В них вибито понад 1000 вікон та дверних конструкцій. За допомогою звернулися 30 жителів області.

  • У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків сталася пожежа на АЗС. Її ліквідували. За даними мера Києва Віталія Кличка, зафіксувано наслідки ворожого обстрілу на майже 20 локаціях у 6 районах міста. Четверо людей загинули, а 14 – поранені.

  • Також постраждав столичний Інститут кардіології. Рятувальники виявили там тіла двох загиблих. Врятувати вдалося п'ять людей.

  • Велика кількість із запущених Росією 643 дронів та ракет летіли саме на Київ. ППО знешкодила 611 повітряних цілей.