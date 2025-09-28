Ворог продовжує атакувати Київщину: в області працює ППО
- 28 вересня російська армія атакувала Київську область дронами, які рухалися на Броварський район.
- Протиповітряна оборона намагається знищити ворожі безпілотники, жителі чули вибухи.
Російська армія вночі 28 вересня атакувала Київську область, але на цьому не зупинилася. Вдень в регіоні знову лунали вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Що відомо про атаку дронів на Київську область?
Удень в неділю, 28 вересня, БпЛА із Чернігівщини рухалися курсом на Броварський район Київщини. Про небезпеку Повітряні Сили ЗСУ повідомили о 13:08. Із того часу моніторингові канали спостерігали за дронами над різними населеними пунктами області.
Київська ОВА о 13:47 повідомила, що протиповітряна оборона намагається знищити ворожі безпілотники. Жителі могли чути вибухи від збиття.
О 13:58 БпЛА летів у напрямку Броварів.
Влада закликала всіх залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги, адже в небі досі перебувають російські дрони.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– написали в ОВА.
Наразі про можливі прильоти чи наслідки падіння БпЛА не повідомляється. Оборонці неба продовжують роботу. Для столиці наразі загрози немає, хоча повітряна тривога в Києві оголошена.
Росія вночі атакувала Київ та область: що відомо
Після масованої нічної атаки наслідки фіксувалися в п'яти районах Київщини: Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському. Серйозно постраждала Петропалівська Борщагівка. Ракети та дрони пошкодили 6 багатоквартирних будинків. В них вибито понад 1000 вікон та дверних конструкцій. За допомогою звернулися 30 жителів області.
У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків сталася пожежа на АЗС. Її ліквідували. За даними мера Києва Віталія Кличка, зафіксувано наслідки ворожого обстрілу на майже 20 локаціях у 6 районах міста. Четверо людей загинули, а 14 – поранені.
Також постраждав столичний Інститут кардіології. Рятувальники виявили там тіла двох загиблих. Врятувати вдалося п'ять людей.
Велика кількість із запущених Росією 643 дронів та ракет летіли саме на Київ. ППО знешкодила 611 повітряних цілей.