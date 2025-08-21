Враг бил по Львову ракетами и "Шахедами" ночью и под утро 21 августа. В результате повреждены десятки домов на улице Елены Степановны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Что говорят в городском совете об атаке по Львову 21 августа?

Около 06:05 российская армия массированно атаковала ракетами Львов. На город двигались крылатые ракеты. В результате обстрела, вероятно, пострадали люди на нескольких улицах. Местные власти сообщили, что атака врага нанесла последствия.

Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку шахедами и ракетами. Опять, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно, есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши,

– значил мэр Андрей Садовый.

По его словам, также есть информация о возгорании в других местах. Это власть проверяет. В результате атаки один человек погиб, а по меньшей мере два – пострадали. Количество травмированных может расти.

Все службы работают на месте. Продолжается подготовка комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, российские войска осуществляют атаку на Львов еще с ночи, запустив по городу "Шахеды". Противовоздушная оборона работала в регионе по вражеским целям. С 2:50 для Львова и области существует опасность из-за агрессии российских оккупантов.

Враг массированно атаковал Украину 21 августа: что известно?

С вечера 20 августа враг атакует Украину "Шахедами" с нескольких направлений. Позже российская армия добавила ракеты, что запустила из бомбардировщиков по украинским городам.

Около 03:00 взрывы слышали на Ровенщине, ПВО работала по ракетам "Кинжал". Под атакой также был Киев и область, Хмельницкая область, Львов, Сумы.

Враги этой ночью ударили по Мукачево. Там в результате атаки произошел пожар на территории одного из предприятий. Разрушены складские помещения завода

Председатель Запорожской ОВА сообщил, что Россия атаковала Запорожье. Есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.

