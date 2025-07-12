Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.
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Что известно о взрывах во Львовской области?
Около 20:39 Воздушные силы ВСУ сообщили о присутствии вражеского БПЛА в Николаевском районе Львовской области. Он держал курс на запад.
В 20:45 появилось сообщение о работе ПВО во Львовской области.
Мониторинговые каналы в 20:54 уточнили – БпЛА держит курс на Рудки/Самбор, а затем на Городок.
Около 21:00 дрон исчез с радаров – вероятно, сбит.
Впрочем, уже через 5 минут появилась информация о новом дроне. По состоянию на 21:15 он двигался мимо Жовквы.
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Что известно об атаке БпЛА и ракет на Львов утром 12 июля?
- Известно о 12 пострадавших в результате атаки, среди которых 11-летний парень. Трех человек госпитализировали, а все остальные получили помощь на местах.
- Больше всего повреждений – в Железнодорожном и Галицком районах.
- Повреждены 51 дом (528 квартир), выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания – 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице.
- Также повреждены 19 машин и 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.
- По данным комиссии по чрезвычайным ситуациям, 28 человек нуждаются в отселении. Это жители поврежденных домов на улице Елены Степановны и Митрополита Андрея.
- Движение транспорта на улице Митрополита Андрея восстановлено. Троллейбусы №22 и №30 снова ездят своими стандартными маршрутами.
- По состоянию на 06:26 все пожары в городе ликвидированы. Привлекались 55 спасателей и 15 единиц техники.
- Садовый сообщил о первых расселенных жителях, чьи дома пострадали. Среди них – 19 человек, из которых 14 взрослых, 5 детей, собака и кот. Временное жилье предоставили гостиницы Таурус, Оптима Медиваль, Днестр и хостел Жемчужина.
- Часть Железнодорожного района временно осталась без интернета. Так, по состоянию на утро 12 июля "Астра" восстановила услуги примерно для 60% абонентов, потерявших связь из-за обстрелов. Компания предупредила, что полное восстановление займет время. В районе, где произошел прилет, размещался стык магистральных кабелей.
- Кроме того, из-за обстрелов у части абонентов не работает телевидение. Предварительно, "Астра" обещает полностью восстановить интернет и ТВ до 22:00 12 июля.