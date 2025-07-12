Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на провайдера "Астра".

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Когда "Астра" восстановит интернет во Львове:

Так, по состоянию на утро 12 июля "Астра" восстановила услуги примерно для 60% абонентов, потерявших связь из-за обстрелов. Компания предупредила, что полное восстановление займет время. В районе, где произошел прилет, размещался стык магистральных кабелей.

В связи с работами, которые проводят спасатели, добраться до него и проверить хоть что-то уцелело мы не можем. Поэтому мы строим обходные линии для восстановления работы услуги,

– указал провайдер.