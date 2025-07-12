Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на провайдера "Астра".
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Коли "Астра" відновить інтернет у Львові:
Так, станом на ранок 12 липня "Астра" відновила послуги приблизно для 60% абонентів, що втратили звʼязок через обстріли. Компанія попередила, що повне відновлення займе час. У районі, де стався приліт, розміщувався стик магістральних кабелів.
У звʼязку з роботами, які проводять рятувальники, добратися до нього і перевірити чи хоч щось вціліло ми не можемо. Тому ми будуємо обхідні лінії для відновлення роботи послуги,
– вказав провайдер.
Окрім того, через обстріли у частини абонентів не працює телебачення. Попередньо, "Астра" обіцяє повністю відновити інтернет та ТБ до 22:00 поточного дня.
Як зараз виглядає вхід до серверної "Астри": дивіться відео