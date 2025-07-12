Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що головна ціль окупантів – саме люди. Крім житлових будинків, в місті пошкоджені приміщення малого бізнесу.

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Садовий про наслідки масованого удару Росії по Львову

Міський голова Львова зазначив, що внаслідок російської атаки 9 містян отримали поранення, двоє з них – діти 11 та 16 років. Львів'ян вже виписали з лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Щодо будівель – 46 будинків пошкодженні, 3 з них фактично зруйновані. Людей з них вже відселяють, на час відновлення помешкання вони матимуть змогу жити в комфортних умовах. Пошкоджень зазнали також три корпуси Львівської політехніки та малий бізнес, в якого згоріли склади.

Зараз все обходимо та перевіряємо. Щоб привести все до ладу потрібні місяці. Якщо говорити про житловий фонд, дай Бог, щоб ми вклались у 100 мільйонів, щодо бізнесу – сума в рази більша. Це дуже велика біда. Лупили (росіяни – 24 Канал) нахабно,

– наголосив Садовий.

За його словами, сили ППО збили багато цілей, якби не вони – руйнувань було б ще більше. Такої масованої атаки на Львів за час повномасштабного вторгнення ще не було.

Ціль, яку я бачу, це житловий фонд. Я бачу людей в біді, в трагедії. Росіяни просто отримують задоволення, коли вбивають людей. Це війна на виживання, вони не дадуть нам спокій,

– підкреслив він.

До слова, раніше заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк розповіла, що 10 будинків у Львові є без газопостачання, там працюють фахові служби, ліквідовуючи пошкодження. Вона зауважила, що людей врятувало те, що вони були в укриттях.