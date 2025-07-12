Пошеоджено житлові будинки у одному з сіл. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Що відомо про удар Росії по Сумщині?

Близько 13:00 12 липня ворог завдав удару авіабомбами по Сумській громаді. Станом за зараз відомо, що внаслідок удару КАБ загинули щонайменше 2 людини.

Удар завдали по одному з сіл Великочернеччинського старостату. Є зруйновані та пошкоджені житлові будинки.

Наслідки уточнюються, на місці працюють відповідні екстрені служби.

Нагадаємо, у Львові внаслідок масованої атаки безпілотниками постраждали 9 людей, серед яких 11-річний хлопець, пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон.

15 квартир непридатні для проживання – 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. До лікарні Святого Пантелеймона доправили двох дорослих – 45 і 36 років.