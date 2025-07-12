Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого.

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Последствия вражеской атаки на Львов

Ночью 12 июля враг массированно атаковал Львов ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в нескольких районах, повреждения получили жилые здания. От 3 до 5 утра продолжалась массированная воздушная атака врага на город.

Козицкий подчеркнул, что кроме жилого дома на улице Митрополита Андрея, во Львове пострадал жилой многоквартирный дом на улице Елены Степановны. Есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери. Пожаров нет.

Известно, что после ночной атаки на разных улицах к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.

Также в городе повреждены два промышленных объекта – там произошли возгорания. Для преодоления последствий, привлекали пожарных.